El Día Mundial de la Arepa se celebra cada segundo sábado del mes de septiembre. La fecha fue impulsada en el año 2012 por la organización «Venezolanos en el Mundo» (VenMundo) con el objetivo de honrar este plato emblemático de la gastronomía venezolana y unir a la diáspora en un evento global.

La arepa es un alimento con orígenes precolombinos, y su consumo se extendió en la región que hoy comprende Venezuela y Colombia.

A lo largo del tiempo, se ha convertido en un símbolo de identidad y cultura, y su popularidad ha trascendido fronteras, siendo apreciada en diversas partes del mundo.

Las celebraciones por el Día Mundial de la Arepa incluyen «arepazos» masivos, degustaciones, concursos y actividades culturales en más de 80 ciudades alrededor del mundo.

Es un día para compartir este delicioso plato y enaltecer la cultura venezolana a través de su gastronomía.

OTRAS EFEMÉRIDES

1528: Fundan la ciudad de Nueva Cádiz.

1921: El cocinero Walter Anderson y el corredor de seguros Billy Ingram, fundan en Wichita.

1927: Fundan la compañía japonesa de dispositivos electrónicos Japan Victor Company.

1941: Fundan el partido político Acción Democrática.

1951: Inauguran el Cine Broadway en Chacaíto.

1969: Transmiten primer episodio de ¡Scooby-Doo, dónde estás!

1985: Nintendo lanza Super Mario Bros.

2000: Realizan primera entrega de los Premios Grammy Latinos.

2007: Adoptan la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

2021: Crean la empresa estadounidense de biotecnología e ingeniería genética Colossal Biosciences.

Día del Profesor de Natación.

Día Internacional del Chocolate.

NACIMIENTOS

1766: Nace Samuel Wilson | Empacador de carne estadounidense.

1857: Nace Milton Snavely Hershey | Confitero estadounidense, filántropo y fundador de la compañía chocolatera The Hershey Chocolate Company.

1869: Nace John J. Pershing | Militar estadounidense.

1866: Nace Rafael Arévalo González | Periodista, escritor y telegrafista venezolano.

1922: Nace Nena Coronil | Bailarina y profesora de ballet venezolana.

1932: Nace Delio Amado León | Narrador deportivo venezolano.

1989: Nace Precious Lee | Modelo de talla grande estadounidense.

FALLECIMIENTOS

81: Muere Tito Flavio Vespasiano | Emperador romano, conocido como Tito.

1944: Muere Noor Inayat Khan | Psicóloga y agente británica del SOE.

1946: Muere Amon Göth | Oficial austríaco de las SS y criminal de guerra.

1981: Muere Lya Imber de Coronil | Médica pediatra venezolana.

1996: Muere Tupac Shakur | Rapero y actor estadounidense.