Desde las riberas del Orinoco a las aguas del caribe, la región bolivarense prepara un nuevo puente aéreo. La conexión Santa Elena de Uairén – Puerto Ordaz – Caracas – Los Roques ida y vuelta, se convierte en la puerta de entrada a dos de los destinos más emblemáticos de Venezuela.

Estas nuevas conexiones promueven estrategias innovadoras que integran conectividad, inversión y promoción cultural para dinamizar la economía regional; destacando estos destinos turísticos internacionales, en línea con las políticas del presidente Nicolás Maduro.

Frecuencia de vuelo

Con una frecuencia de vuelo semanal, este nuevo corredor aéreo abre las puertas a experiencias que conectan la majestuosidad de la Gran Sabana y el encanto costero de Los Roques.

Al integrar estos destinos en una misma ruta, se proyecta un aumento significativo en el flujo de visitantes hacia la entidad bolivarense, fortaleciendo su posicionamiento como eje turístico estratégico en Venezuela.

Estas acciones optimizan la logística de viaje, acortando distancias y tiempos, y presenta una propuesta de valor única al combinar en un itinerario dos experiencias naturales complementarias.

Las nuevas conexiones son una visión integral que busca posicionar al estado Bolívar como un bastión de aventura, naturaleza y tradiciones, listo para mostrar al mundo la grandeza de su territorio y el calor de su gente.