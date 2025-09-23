El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, entregó vehículos, motos y dotación logística a hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como parte de la Mega Jornada Social de la Gran Misión Negro Primero.

La información fue difundida en el canal Telegram del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, donde se dio a conocer que en la actividad estuvo presente el Comandante Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), G/J. Domingo Hernández Lárez, quien junto al ministro de la Defensa otorgó las diferentes condecoraciones a los efectivos del cuerpo castrense.

“Justo reconocimiento al compromiso férreo patriótico de los hombres y mujeres FANB por defender la patria. ¡Vigilantes permanentes de nuestra amada Venezuela!”, acotó Hernández Lárez. Igualmente, la mencionada publicación señala que próximamente el Ceofanb arribará a su 20 aniversario.

Asimismo, el Comandante Estratégico Operacional reiteró que la nación Bolivariana es tierra de paz y la FANB seguirá su labor para garantizar la protección de espacios naturales, mediante la desarticulación de los grupos armados y cualquier amenaza que atente contra la soberanía y la paz del territorio venezolano.