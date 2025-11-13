Irán presume de su poderío militar en una exposición en Teherán que atrae a familias con niños, estudiantes universitarios y mujeres cubiertas con chador, quienes desean admirar los misiles y drones con los que la República Islámica atacó a Israel durante la guerra de 12 días que enfrentó a ambos países.

La Exposición de Logros Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria iraní acoge hasta este viernes docenas de misiles y drones, además de aparentes restos de vehículos aéreos no tripulados israelíes derribados en junio, en el Parque Aeroespacial Nacional situado en las afueras de Teherán.

Miles de personas se toman «selfies» y padres fotografían a sus hijos frente a proyectiles como el ‘Fattah’, el primer misil hipersónico iraní, o el ‘Khorramshahr’, capaz de recorrer 2.000 kilómetros y portar una cabeza explosiva de 1.500 kilos, entre otros.

Una sala entera está dedicada a diferentes modelos de los conocidos drones Shahed, que Irán ha suministrado a Rusia para su uso en la guerra de Ucrania, según denuncias de países occidentales.

«Poder iraní»

“He venido para que mi hijos vean el progreso militar de Irán”, dijo a EFE un visitante de 44 años acompañado por su mujer y dos hijos, un niño y una niña, quien prefirió no revelar su profesión.

Los niños mostraban entusiasmo con los misiles, algunos de hasta 13 metros de alto, grabando con móviles los proyectiles.

Cerca, cuatro jóvenes universitarias cubiertas con chador —la prenda negra que cubre todo el cuerpo excepto la cara— se hacían un “selfie” entre risas.

“Cuando vimos el anuncio de la exposición nos apuntamos enseguida”, explicó Sara, estudiante de Sociología y Psicología.

“Queríamos ver el poder iraní”, añadió, destacando su interés especial por los aparentes restos de drones israelíes Hermes y Heron que, según las autoridades iraníes, derribaron durante la guerra con Israel.

Para Ebrahim, quien asistió con su esposa e hijo, los protagonistas son los misiles con los que “se golpeó a Israel” en el conflicto de 12 días en junio.

“Tuvimos piedad de Israel, podríamos haber destruido el país si hubiésemos querido,” afirmó este hombre de 50 años, opinión alineada con la postura oficial iraní sobre la guerra.

La República Islámica sostiene que “obligó” a Israel y Estados Unidos a “rendirse” y que por ello se solicitó el alto el fuego —con mediación de Washington— que continúa vigente.

Durante el conflicto, Israel bombardeó diariamente instalaciones militares, civiles y nucleares en Teherán y otras ciudades, causando más de 1.000 muertes iraníes, entre ellas más de 30 altos militares y una docena de científicos nucleares.

Irán respondió lanzando aproximadamente 500 misiles y varios drones, causando la muerte de unas 30 personas en territorio israelí.

Estados Unidos intervino con ataques a tres instalaciones nucleares iraníes, lo que provocó el fin de las negociaciones entre ambos países sobre el programa nuclear persa.

“Siete minutos a Israel”

En la exposición se homenajea a algunas víctimas de los ataques israelíes en Irán y la región con figuras de cartón del comandante en jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, general Amir Ali Hajizadeh, y del líder chií libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, entre otros.

Al final del recorrido, una tienda de recuerdos estaba abarrotada con visitantes que buscaban llevarse maquetas de lanzamisiles o carteles que rezan “Siete minutos a Israel” , el supuesto tiempo que tardan los misiles iraníes más avanzados en alcanzar el Estado judío.