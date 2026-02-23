El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, confirmó este domingo su participación en una cumbre regional encabezada por el mandatario de EE. UU., Donald Trump, el próximo 7 de marzo en Miami, para abordar «el avance del crimen organizado y el terrorismo, la inmigración ilegal masiva y la interferencia extranjera en el hemisferio occidental».

La Oficina del Presidente Electo (OPE) señaló en un comunicado que una de las materias «de máximo interés» es «el nuevo contexto que se presenta hoy en Venezuela, como una oportunidad para el retorno de cientos de miles de inmigrantes venezolanos que se encuentran en Chile».

Agenda estratégica con Pérez Mackenna

La OPE explicó que Kast, que llegará al poder el 11 de marzo, recibió la invitación al evento —»Shield of the Americas»— el 16 de febrero por parte del Gobierno de Estados Unidos y que viajará acompañado del futuro ministro de Relaciones Exteriores designado, Francisco Pérez Mackenna.

La confirmación se produce en medio de tensiones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos, luego de que el viernes la Administración Trump revocara visas diplomáticas a tres funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric, incluido el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, por un proyecto de cable submarino de fibra óptica con China.

Tensiones Boric-Trump y giro ideológico

La sanción provocó que el Ejecutivo progresista de Boric presentara una nota de protesta vía su embajador en Washington. Durante su mandato, Boric ha criticado a Trump por aranceles, el Canal de Panamá, Ucrania e Irán, sumando roces con el embajador Brandon Judd.

Sin embargo, el triunfo de Kast y su Partido Republicano en diciembre fue celebrado por Trump, que lo ve como aliado regional. El presidente republicano Arturo Squella destacó la cumbre como «gran oportunidad» para coordinar con Ecuador (Noboa) y Argentina (Milei) contra el crimen organizado.

Prensa chilena indica que el equipo de Kast no descarta un encuentro con Trump en el Trump National Doral Miami, Florida —cuatro días antes de asumir—. Se suma a su intensa agenda postelectoral por Europa y la región con gobiernos afines.