La Universidad Nacional Experimental Politécnica «Antonio José de Sucre» (UNEXPO) dio inicio formal al cronograma de actividades por su 47.° aniversario, consolidándose como un pilar en la formación de ingenieros de la región.

La jornada inaugural estuvo marcada por un profundo sentido de comunidad, integrando la reflexión espiritual, el talento artístico y la sana competencia deportiva.

Una homilía para la edificación del ser

El inicio de las festividades contó con una misa de Acción de Gracias, presidida por el Padre José de Jesús Salcedo, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe.

Durante su homilía, el presbítero invitó a la comunidad universitaria a reflexionar sobre la esencia del ser humano, destacando que «fuimos creados por el sumo bien para el bien».

En un mensaje cargado de empatía y pertinencia académica, el párroco subrayó la palabra como construcción, instando a que, siguiendo el ejemplo de Jesús como palabra de amor, los universitarios utilicen su discurso siempre para edificar al prójimo.

Asimismo, resaltó a la universidad como familia, reconociendo a la UNEXPO como un espacio donde, a pesar de las diferencias de criterio, prevalece la cohesión y el amor por hacer las cosas bien.

Y a su vez, recordó el legado de 47 años, señalando que llegar a casi cinco décadas de labor no es tarea fácil y que la mejor ofrenda ante Dios es continuar formando personas de manera integral y profesional.

«En el ocaso de nuestra vida, el Señor no nos preguntará otra cosa que cuánto amor dimos al otro en los hechos concretos», recordó el Padre.

Cultura y tradición

Posterior a la eucaristía, el espíritu festivo se trasladó al ámbito cultural con una destacada muestra del talento universitario, donde el público pudo disfrutar de las presentaciones de Jesús y sus Tresillos, quienes aportaron el ritmo característico a la celebración; Ensamble Experimental Unexpo, demostrando la versatilidad artística de la institución; y el Orfeón Rafael Montaño, cuyas voces armonizaron el ambiente, reafirmando la identidad cultural universitaria.

La jornada musical concluyó al ritmo del calipso.

Deporte y gremialismo

A la par del repertorio musical, la energía también se desbordó en la cancha abierta y el Gimnasio María Romero, cuyos espacios fueron propicios para que la familia UNEXPO demostrara su destreza física y espíritu deportivo en las disciplinas de voleibol y fútbol sala.

Además, se realizó un torneo de dominó que se convirtió en el punto de encuentro para la integración institucional, con la participación de los cuatro gremios que hacen vida en la universidad: docentes, estudiantes, personal administrativo y jubilados, demostrando que la experiencia y la juventud caminan de la mano en estos 47 años.