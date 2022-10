Venezolanos en México no quieren ser repatriados y buscan llegar a EE.UU.

Venezolanos en México no quieren ser repatriados y buscan llegar a EE.UU.

“Yo no me quiero regresar porque nosotros no sabemos qué nos espera en nuestro país porque salimos así y ellos (autoridades) lo van a tomar como una traición al país”, dijo a EFE Yaneth, una migrante venezolana