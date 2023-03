Pequeños mineros que laboran en la mina «El Cacho» denuncian estar siendo desplazados por parte de la Corporación Venezolana de Minería, acompañados de componentes militares, sin alguna explicación.

«No es El Dorado, no es el 88, no es El Callao, ni Tumeremo. Estamos cansados de los atropellos en esta mina y todos vienen y dicen que es el presidente», denunció a través de un video una trabajadora del lugar que prefirió no identificarse.

Entre las denuncias se señala que desde el momento en el que la CVM tomó control de la mina, se aplicaron medidas, entre las cuales destaca la presunta negativa a permitir el acceso de mineros artesanales.

Frente a esta situación, ya se han realizado reuniones con representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aunque los mineros piden la intervención directa del Presidente Nicolás Maduro y del gobernador Ángel Marcano, para así determinar cuál es el trasfondo de los recientes desplazamientos.

«Pedimos que nos apoyen, no queremos violencia, queremos el derecho a trabajar», declaró Henry Zerpa quien recordó que ya son muchos años los que llevan trabajando en el lugar, rechazando la presunta llegada de personas «que piensan que son dueños de estos montes».

En tal sentido, los voceros mineros hicieron énfasis en señalar que las medidas contradicen las políticas sociales aplicadas por el Gobierno Nacional. Asimismo, una de las voceras quien señaló ser propietaria de los terrenos donde se ubica la mina expresó; «soy dueña del terreno y jamás le he vendido nada a ninguna empresa, tengo los documentos legales y apoyo a los mineros».

Al momento de la redacción se desconocía sobre nuevos eventos en la mencionada mina, la cual cuenta con una población que supera las 500 personas, quienes en su mayoría son provenientes de diversos puntos de la región y del país.