Quejas y denuncias en los medios de comunicación y redes sociales, han surgido en los últimos tres meses, por parte de pacientes y familiares que se dirigen al Hospital Gervasio Vera Custodio (HGVC), ya que, según los ciudadanos al llegar con un enfermo de gravedad, son estabilizados, luego les anuncian a sus parientes, que debe ser trasladado a Guaiparo, por la falta de especialistas u otro tipo de requerimiento.

Asimismo, con esta suerte corren las jóvenes primerizas que van a dar a luz, a quienes se les informa en caso de ser un parto delicado, que no tienen incubadora o cualquier aparato más sofisticado para la atención de niños que nacen prematuros, “una hermana perdió su bebé por no ser atendida a tiempo, no entiendo porque anuncian que el hospital cuenta con un equipo de especialistas para las consultas y emergencias, cuando eso es totalmente falso”, indicó Luisa Barreto.

Sin ambulancia

Otra situación que ha sido denunciada por Keilys Viamonte, es que el nosocomio no cuenta con ambulancia, “a la hora de hacer un traslado debes conseguir un carro particular para que lleve al enfermo a los hospitales de Ciudad Guayana, es otra situación para aquellas personas que no cuentan con carro, tampoco hay medicinas, pues, los familiares o pacientes, deben comprar lo que el médico de guardia les receta”.

Se pudo conocer por la entrevistada, que la alcaldesa de Piar, está comprometida con la salud del pueblo piarense, sin embargo, los pacientes no se explican porque no hay medicinas, si cada dos meses llegan insumos para el hospital, entonces ¿Dónde están los medicamentos?